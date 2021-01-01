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Snapdragon 8 Gen 1 против A14 Bionic

Snapdragon 8 Gen 1
VS
A14 Bionic
Snapdragon 8 Gen 1
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Adreno 730) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
  • Набирает больше (на 38%) баллов в AnTuTu 9 – 1003K vs 724K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Gen 1
vs
A14 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 8 Gen 1 +38%
1003811
A14 Bionic
724879
CPU 228047 185620
GPU 428067 285864
Memory 175864 111321
UX 171611 135642
Total score 1003811 724879
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 174.85 Mpixels/s
Face detection - 33.7 images/s
Speech recognition - 95.65 words/s
Machine learning - 95.8 images/s
Camera shooting - 38.45 images/s
HTML 5 - 4.59 Mnodes/s
SQLite - 1060 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 77%
Graphics test - 45 FPS
Score - 7523

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 3.1 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 3000 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 730 Apple GPU
Архитектура Adreno 700 -
Вычислительных блоков - 4
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность - До 42.7 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 64МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Snapdragon X65 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2021 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8450 APL1W01
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -

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