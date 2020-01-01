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Snapdragon 835 против Snapdragon 730G

Snapdragon 835
Snapdragon 835
VS
Snapdragon 730G
Snapdragon 730G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 835 (с графикой Adreno 540) и Snapdragon 730G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Показывает на 32% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 11% выше частота процессора (2450 против 2200 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 16%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 835
281291
Snapdragon 730G +1%
284624

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 835 и Snapdragon 730G

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)		 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2450 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 540 Adreno 618
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 710 МГц 825 МГц
Количество ALU 256 128
FLOPS 558 Гфлопс 422 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 688
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X16 LTE X15
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2016 года Апрель 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MSM8998 SM7150-AB
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 835 Сайт Qualcomm Snapdragon 730G

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