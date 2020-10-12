Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 845 vs Snapdragon 732G – что лучше?

Snapdragon 845 против Snapdragon 732G

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
Snapdragon 732G
Snapdragon 732G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и Snapdragon 732G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • На 1 МБ больше кэша третьего уровня
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Показывает на 50% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 360K vs 281K
  • На 22% выше частота процессора (2800 против 2300 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 732G
  • Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 34%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845 +28%
360535
Snapdragon 732G
281935

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Snapdragon 732G

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ 1 МБ
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Adreno 618
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 710 МГц 950 МГц
Количество ALU 256 128
FLOPS 727 Гфлопс 486 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Hexagon 688
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио DSD 32-бит/384 кГц AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X20 LTE X15
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Август 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SDM845 SM7150-AC
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 Сайт Qualcomm Snapdragon 732G

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
659 (50%)
660 (50%)
Всего проголосовало: 1319

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 732G с Snapdragon 845, или задавайте вопросы
Сергей 12 октября 2020 18:40
845 хоть и старик но тянет всё по сей день как танк)
+7 Ответить
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях