Snapdragon 732G против Snapdragon 685 VS Snapdragon 732G Snapdragon 685 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 732G (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 685 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 732G Набирает больше (на 21%) баллов в AnTuTu 9 – 347K vs 287K Преимущества Qualcomm Snapdragon 685 Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже

Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)

Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров) На 13% выше частота процессора (2600 против 2300 МГц)

На 13% выше частота процессора (2600 против 2300 МГц) На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)

На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с) Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 732G +21% 347618 Snapdragon 685 287964 CPU 101018 - GPU 96141 - Memory 51691 - UX 100054 - Total score 347618 287964 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 732G +50% 562 Snapdragon 685 374 Multi-Core Score Snapdragon 732G +12% 1787 Snapdragon 685 1600 Image compression 110.9 Mpixels/s - Face detection 13.8 images/s - Speech recognition 27.7 words/s - Machine learning 26.3 images/s - Camera shooting 15.6 images/s - HTML 5 1.58 Mnodes/s - SQLite 557.5 Krows/s -

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 732G 1116 Snapdragon 685 н/д Stability 99% - Graphics test 6 FPS - Score 1116 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 46 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 36 FPS

[Ultra] - Fortnite 38 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 63 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 61 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 34 FPS

[Medium] - Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco X3 NFC

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 732G и Snapdragon 685

Центральный процессор Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)

6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55) 4x 2.8 ГГц – Cortex-A73

4x 1.9 ГГц – Cortex-A53 Количество ядер 8 8 Частота 2300 МГц 2600 МГц Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A Кэш L3 1 МБ - Техпроцесс 8 нм 6 нм TDP 5 Вт -

Графический ускоритель GPU Adreno 618 Adreno 610 Архитектура Adreno 600 Adreno 600 Частота GPU 810 МГц - Вычислительных блоков 2 2 Шейдерных блоков 128 96 FLOPS 435 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 17 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 688 Hexagon 686 Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 108МП, 2x 16МП Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем X15 X11 Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 13 Поддержка 5G Нет Нет Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 390 Мбит/с Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с Wi-Fi 6 5 Bluetooth 5.1 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Август 2020 года Март 2023 года Класс Средний класс Бюджетный Номер модели SM7150-AC SM6225-AD Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 732G Сайт Qualcomm Snapdragon 685