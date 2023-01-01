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Snapdragon 732G против Snapdragon 685

Snapdragon 732G
VS
Snapdragon 685
Snapdragon 732G
Snapdragon 685

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 732G (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 685 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 732G
  • Набирает больше (на 21%) баллов в AnTuTu 9 – 347K vs 287K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 685
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
  • На 13% выше частота процессора (2600 против 2300 МГц)
  • На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 732G
vs
Snapdragon 685

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 732G +21%
347618
Snapdragon 685
287964
CPU 101018 -
GPU 96141 -
Memory 51691 -
UX 100054 -
Total score 347618 287964
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 110.9 Mpixels/s -
Face detection 13.8 images/s -
Speech recognition 27.7 words/s -
Machine learning 26.3 images/s -
Camera shooting 15.6 images/s -
HTML 5 1.58 Mnodes/s -
SQLite 557.5 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS -
Score 1116 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 46 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 36 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 38 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 63 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 61 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 34 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco X3 NFC
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 732G и Snapdragon 685

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.8 ГГц – Cortex-A73
4x 1.9 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 6 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Adreno 610
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 810 МГц -
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS 435 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 688 Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 X11
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Август 2020 года Март 2023 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM7150-AC SM6225-AD
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 732G Сайт Qualcomm Snapdragon 685

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