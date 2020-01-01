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Qualcomm Snapdragon 732G

Qualcomm Snapdragon 732G

Qualcomm Snapdragon 732G - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 30 августа 2020 года и изготовляется по 8-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo 470 Gold (Cortex-A76) на 2300 МГц и 6 ядер Kryo 470 Silver (Cortex-A55) на 1800 МГц.

Производительность CPU
46
Производительность в играх
40
Энергоэффективность
77
Итоговая оценка
52

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
568
Geekbench 5 (многоядерный)
1813
AnTuTu Benchmark 8
281935

Смартфоны

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Смартфоны с Snapdragon 732GAnTuTu v8
1. Xiaomi Poco X3 NFC291185

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 732G c графикой Adreno 618

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8
Частота 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Кэш L3 1 МБ
Техпроцесс 8 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 618
Архитектура Adreno 600
Частота GPU 950 МГц
Количество ALU 128
FLOPS 486 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 688
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15
Поддержка 4G LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Август 2020 года
Класс Средний класс
Номер модели SM7150-AC
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 732G

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