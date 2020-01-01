Qualcomm Snapdragon 732G - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 30 августа 2020 года и изготовляется по 8-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo 470 Gold (Cortex-A76) на 2300 МГц и 6 ядер Kryo 470 Silver (Cortex-A55) на 1800 МГц.