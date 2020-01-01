Qualcomm Snapdragon 732G
Qualcomm Snapdragon 732G - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 30 августа 2020 года и изготовляется по 8-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo 470 Gold (Cortex-A76) на 2300 МГц и 6 ядер Kryo 470 Silver (Cortex-A55) на 1800 МГц.
Производительность CPU
46
Производительность в играх
40
Энергоэффективность
77
Итоговая оценка
52
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
568
Geekbench 5 (многоядерный)
1813
AnTuTu Benchmark 8
281935
Смартфоны
|Смартфоны с Snapdragon 732G
|AnTuTu v8
|1. Xiaomi Poco X3 NFC
|291185
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Кэш L3
|1 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 618
|Архитектура
|Adreno 600
|Частота GPU
|950 МГц
|Количество ALU
|128
|FLOPS
|486 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 688
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7150-AC
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 732G
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