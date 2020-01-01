Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 845 vs Snapdragon 835 – что лучше?

Snapdragon 845 против Snapdragon 835

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
Snapdragon 835
Snapdragon 835

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и Snapdragon 835 (Adreno 540). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Показывает на 30% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 360K vs 281K
  • На 14% выше частота процессора (2800 против 2450 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845 +28%
360535
Snapdragon 835
281291

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Snapdragon 835

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2450 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.1-A
Кэш L1 256 КБ 128 КБ
Кэш L2 1 МБ 2 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Adreno 540
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 710 МГц 710 МГц
Количество ALU 256 256
FLOPS 727 Гфлопс 558 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Hexagon 680
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио DSD 32-бит/384 кГц Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic

Связь и сети

Модем X20 LTE X16 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 16
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Ноябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SDM845 MSM8998
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 Сайт Qualcomm Snapdragon 835

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
74 (76.3%)
23 (23.7%)
Всего проголосовало: 97

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 835 с Snapdragon 845, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях