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Snapdragon 855 против Snapdragon 680

Snapdragon 855
VS
Snapdragon 680
Snapdragon 855
Snapdragon 680

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 680 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 9 – 513K vs 279K
  • На 18% выше частота процессора (2840 против 2400 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 855
vs
Snapdragon 680

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 855 +84%
513719
Snapdragon 680
279451
CPU 155982 83258
GPU 183342 51203
Memory 64682 69773
UX 107465 73712
Total score 513719 279451
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 143.55 Mpixels/s -
Face detection 23.7 images/s -
Speech recognition 44.8 words/s -
Machine learning 45.65 images/s -
Camera shooting 24.2 images/s -
HTML 5 2.93 Mnodes/s -
SQLite 783.05 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 96% 98%
Graphics test 16 FPS 2 FPS
Score 2749 444

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 58 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 56 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 28 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 51 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 59 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 57 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и Snapdragon 680

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 768 КБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 6 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. -
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Adreno 610
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 585 МГц -
Вычислительных блоков 2 -
Шейдерных блоков 384 -
FLOPS 899 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Hexagon 686
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G X11
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Октябрь 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8150 SM6225
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Сайт Qualcomm Snapdragon 680

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