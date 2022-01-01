Snapdragon 855 против Snapdragon 680
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 680 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 9 – 513K vs 279K
- На 18% выше частота процессора (2840 против 2400 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
- Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|155982
|83258
|GPU
|183342
|51203
|Memory
|64682
|69773
|UX
|107465
|73712
|Total score
|513719
|279451
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 855 +101%
748
373
Multi-Core Score
Snapdragon 855 +74%
2631
1508
|Image compression
|143.55 Mpixels/s
|-
|Face detection
|23.7 images/s
|-
|Speech recognition
|44.8 words/s
|-
|Machine learning
|45.65 images/s
|-
|Camera shooting
|24.2 images/s
|-
|HTML 5
|2.93 Mnodes/s
|-
|SQLite
|783.05 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|96%
|98%
|Graphics test
|16 FPS
|2 FPS
|Score
|2749
|444
Игры
|PUBG Mobile
|58 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|56 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|28 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|51 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|57 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Mi 9T Pro
1080 x 2340
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и Snapdragon 680
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|-
|Кэш L2
|768 КБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|6.7 млрд.
|-
|TDP
|10 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Adreno 610
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|585 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|-
|Шейдерных блоков
|384
|-
|FLOPS
|899 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|X11
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 390 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2018 года
|Октябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8150
|SM6225
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 855
|Сайт Qualcomm Snapdragon 680
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