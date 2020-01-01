Snapdragon 865 против Kirin 9000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
77
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
63
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
91
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
76
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 8 – 581K vs 529K
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- На 10% выше частота процессора (3130 против 2840 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 865 +2%
923
902
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 865 +6%
3428
3220
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +10%
581187
529116
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|3130 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 650
|Mali-G78 MP24
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall 2
|Частота GPU
|587 МГц
|-
|Ядер
|-
|24
|Количество ALU
|512
|-
|FLOPS
|1228 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 698
|AI accelerator
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X55
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2019 года
|Октябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SM8250
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 865
|-
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