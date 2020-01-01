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Snapdragon 865 против Kirin 9000

Snapdragon 865
Snapdragon 865
VS
Kirin 9000
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 8 – 581K vs 529K
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • На 10% выше частота процессора (3130 против 2840 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 865 +6%
3428
Kirin 9000
3220
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +10%
581187
Kirin 9000
529116

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Mali-G78 MP24
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Частота GPU 587 МГц -
Ядер - 24
Количество ALU 512 -
FLOPS 1228 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 AI accelerator
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 24 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8250 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 -

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