Snapdragon 865 против Dimensity 1100
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и MediaTek Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
- На 9% выше частота процессора (2840 против 2600 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 1100
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|182344
|-
|GPU
|220987
|-
|Memory
|102933
|-
|UX
|88593
|-
|Total score
|601503
|581794
GeekBench 5
Single-Core Score
944
Multi-Core Score
3474
|Image compression
|164.1 Mpixels/s
|-
|Face detection
|26.1 images/s
|-
|Speech recognition
|49.6 words/s
|-
|Machine learning
|50 images/s
|-
|Camera shooting
|29.5 images/s
|-
|HTML 5
|3.25 Mnodes/s
|-
|SQLite
|868.2 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|61 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|30 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Mi 10 Pro
1080 x 2340
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Dimensity 1100
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
|3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|6 нм
|TDP
|10 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 650
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|587 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|9
|Шейдерных блоков
|512
|-
|FLOPS
|1228 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|4266 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 698
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|1x 108МП, 2x 32МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X55
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2019 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8250
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 865
|Сайт MediaTek Dimensity 1100
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