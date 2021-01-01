MediaTek Dimensity 1100 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 19 января 2021 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 3 ядра Cortex-A78 на 2600 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц.