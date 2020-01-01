Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 865 vs Snapdragon 750G – что лучше?

Snapdragon 865 против Snapdragon 750G

Snapdragon 865
Snapdragon 865
VS
Snapdragon 750G
Snapdragon 750G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и Snapdragon 750G (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (44 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 8 – 598K vs 331K
  • На 29% выше частота процессора (2840 против 2200 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 750G
  • Выше частота графического ускорителя (на 62%)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +80%
598555
Snapdragon 750G
331783

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Snapdragon 750G

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.2 ГГц – Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
6x 1.8 ГГц – Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 8 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Adreno 619
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 587 МГц 950 МГц
Количество ALU 512 128
FLOPS 1228 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Hexagon 694
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 192МП, 2x 32МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 X52
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8250 SM7225
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Сайт Qualcomm Snapdragon 750G

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
9 (69.2%)
4 (30.8%)
Всего проголосовало: 13

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 750G с Snapdragon 865, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях