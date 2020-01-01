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Snapdragon 875 против Kirin 9000

Snapdragon 875
Snapdragon 875
VS
Kirin 9000
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 875 (с графикой Adreno 660) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 875
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • На 10% выше частота процессора (3130 против 2840 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 875 +9%
1126
Kirin 9000
1032
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 875 +1%
3789
Kirin 9000
3735
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 875
674481
Kirin 9000 +2%
689363

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 875 и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Mali-G78 MP24
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Частота GPU 700 МГц -
Ядер - 24
Количество ALU 640 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.1 2.0
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 32 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 AI accelerator
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X60 Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 24 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман

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Комментарии

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