Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 888 vs Snapdragon 732G – что лучше?

Snapdragon 888 против Snapdragon 732G

Snapdragon 888
Snapdragon 888
VS
Snapdragon 732G
Snapdragon 732G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 888 (с графикой Adreno 660) и Snapdragon 732G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
  • На 3 МБ больше кэша третьего уровня
  • В 3.4 раза выше пропускная способность памяти (50 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 8 – 703K vs 282K
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • На 23% выше частота процессора (2840 против 2300 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 732G
  • Выше частота графического ускорителя (на 16%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 888 +149%
703647
Snapdragon 732G
282295

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 и Snapdragon 732G

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ 1 МБ
Техпроцесс 5 нм 8 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Adreno 618
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 700 МГц 810 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 128
FLOPS - 486 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 50 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 780 Hexagon 688
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X60 X15
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Август 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM7150-AC
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 Сайт Qualcomm Snapdragon 732G

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 888 против Snapdragon 865
2. Snapdragon 888 против Exynos 990
3. Snapdragon 888 против A14 Bionic
4. Snapdragon 888 против Snapdragon 865 Plus
5. Snapdragon 888 против Exynos 2100
6. Snapdragon 732G против Snapdragon 730G
7. Snapdragon 732G против Snapdragon 765G
8. Snapdragon 732G против Snapdragon 855
9. Snapdragon 732G против Helio G90T
10. Snapdragon 732G против Snapdragon 768G

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 732G с Snapdragon 888, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях