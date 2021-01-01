Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 888 Plus vs A13 Bionic – что лучше?

Snapdragon 888 Plus против A13 Bionic

Snapdragon 888 Plus
VS
A13 Bionic
Snapdragon 888 Plus
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 888 Plus (Adreno 660) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888 Plus
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 13% выше частота процессора (2995 против 2660 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 888 Plus
vs
A13 Bionic

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU - 158367
GPU - 218423
Memory - 65604
UX - 80367
Total score - 522432

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 151.6 Mpixels/s
Face detection - 29.65 images/s
Speech recognition - 87.4 words/s
Machine learning - 72.5 images/s
Camera shooting - 33.75 images/s
HTML 5 - 3.81 Mnodes/s
SQLite - 901.1 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 57 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Ultra]
Fortnite - 60 FPS
[High]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 59 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Apple iPhone 11 Pro
828 x 1792
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 888 Plus и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.995 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2995 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 1 МБ 4 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8.5 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Adreno 600 -
Вычислительных блоков - 4
FLOPS - 736 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 24 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 780 Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X60 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 888 Plus -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
4 (40%)
6 (60%)
Всего проголосовало: 10

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 888 Plus или Qualcomm Snapdragon 888
2. Qualcomm Snapdragon 888 Plus или Apple A14 Bionic
3. Apple A13 Bionic или Qualcomm Snapdragon 730G
4. Apple A13 Bionic или Qualcomm Snapdragon 855
5. Apple A13 Bionic или Samsung Exynos 990
6. Apple A13 Bionic или Apple A12 Bionic
7. Apple A13 Bionic или Qualcomm Snapdragon 855 Plus

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A13 Bionic с Snapdragon 888 Plus, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях