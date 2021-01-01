Snapdragon 8 Gen 1 против A13 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Adreno 730) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
86
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
75
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
81
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
82
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 9 – 1003K vs 628K
- Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
- Имеет на 2 ядра больше
- На 13% выше частота процессора (3000 против 2660 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|228047
|144483
|GPU
|428067
|262635
|Memory
|175864
|96216
|UX
|171611
|119762
|Total score
|1003811
|628585
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
1238
A13 Bionic +8%
1335
Multi-Core Score
Snapdragon 8 Gen 1 +10%
3870
3523
|Image compression
|-
|151.6 Mpixels/s
|Face detection
|-
|29.65 images/s
|Speech recognition
|-
|87.4 words/s
|Machine learning
|-
|72.5 images/s
|Camera shooting
|-
|33.75 images/s
|HTML 5
|-
|3.81 Mnodes/s
|SQLite
|-
|901.1 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|72%
|Graphics test
|-
|45 FPS
|Score
|-
|7564
Игры
|PUBG Mobile
|-
|57 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|60 FPS
[High]
|World of Tanks Blitz
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Apple iPhone 11 Pro
828 x 1792
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и A13 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3000 МГц
|2660 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L1
|-
|832 КБ
|Кэш L2
|-
|12 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|8.5 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 730
|Apple A13 Bionic GPU
|Архитектура
|Adreno 700
|-
|Вычислительных блоков
|-
|4
|FLOPS
|-
|736 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 24 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|Yes, Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 64МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X65
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 220 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2021 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SM8450
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|-
Опрос
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8 (36.4%)
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