Snapdragon 8 Gen 1 против A13 Bionic VS Snapdragon 8 Gen 1 A13 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Adreno 730) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)

Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 9 – 1003K vs 628K

Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже

Имеет на 2 ядра больше

На 13% выше частота процессора (3000 против 2660 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 8 Gen 1 +60% 1003811 A13 Bionic 628585 CPU 228047 144483 GPU 428067 262635 Memory 175864 96216 UX 171611 119762 Total score 1003811 628585 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 8 Gen 1 1238 A13 Bionic +8% 1335 Multi-Core Score Snapdragon 8 Gen 1 +10% 3870 A13 Bionic 3523 Image compression - 151.6 Mpixels/s Face detection - 29.65 images/s Speech recognition - 87.4 words/s Machine learning - 72.5 images/s Camera shooting - 33.75 images/s HTML 5 - 3.81 Mnodes/s SQLite - 901.1 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 8 Gen 1 н/д A13 Bionic 7564 Stability - 72% Graphics test - 45 FPS Score - 7564

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 57 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile - 60 FPS

[Ultra] Fortnite - 60 FPS

[High] World of Tanks Blitz - 60 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 59 FPS

[Ultra] Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS

[Ultra] Смартфон - Apple iPhone 11 Pro

828 x 1792 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и A13 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2

3x 2.5 ГГц – Cortex-A710

4x 1.8 ГГц – Cortex-A510 2x 2.66 ГГц – Lightning

4x 1.6 ГГц – Thunder Количество ядер 8 6 Частота 3000 МГц 2660 МГц Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.4-A Кэш L1 - 832 КБ Кэш L2 - 12 МБ Техпроцесс 4 нм 7 нм Количество транзисторов - 8.5 млрд. TDP - 6 Вт Графический ускоритель GPU Adreno 730 Apple A13 Bionic GPU Архитектура Adreno 700 - Вычислительных блоков - 4 FLOPS - 736 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.1 Версия DirectX 12 12.1 Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти 3200 МГц - Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит Объем До 24 ГБ До 4 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon Yes, Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 64МП - Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Модем Snapdragon X65 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с Скорость загрузки - До 220 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Общая информация Дата анонса Декабрь 2021 года Сентябрь 2019 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8450 - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -