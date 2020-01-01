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Snapdragon 875 против A13 Bionic

Snapdragon 875
Snapdragon 875
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 875 (Adreno 660) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 875
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 8 – 674K vs 477K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • На 7% выше частота процессора (2840 против 2660 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 875
1126
A13 Bionic +19%
1344
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 875 +8%
3789
A13 Bionic
3514
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 875 +41%
674481
A13 Bionic
477791

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 875 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2840 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.3-A
Кэш L1 512 КБ 48 КБ
Кэш L2 1 МБ 4 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 660 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 700 МГц -
Ядер - 4
Количество ALU 640 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.1 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 32 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X60 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман

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Комментарии

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