Snapdragon 875 против A13 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 875 (Adreno 660) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
82
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
77
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
78
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
80
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 875
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 8 – 674K vs 477K
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
- На 7% выше частота процессора (2840 против 2660 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A13 Bionic
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1126
A13 Bionic +19%
1344
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 875 +8%
3789
3514
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 875 +41%
674481
477791
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2840 МГц
|2660 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|512 КБ
|48 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|4 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|8.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 660
|Apple A13 Bionic GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|700 МГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|640
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.1
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 32 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 698
|Yes, Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|X60
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 220 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
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