A14 Bionic против A13 Bionic
Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A14 Bionic (с графикой Apple GPU) и A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
95
82
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
98
93
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
94
78
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
96
85
Основные отличия
Преимущества Apple A14 Bionic
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год позже
- На 17% выше частота процессора (3100 против 2660 МГц
- Набирает больше (на 21%) баллов в AnTuTu 8 – 579K vs 477K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
A14 Bionic +19%
1601
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
A14 Bionic +16%
4133
3571
AnTuTu Benchmark 8
A14 Bionic +21%
579122
477091
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
|2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|6
|6
|Частота
|3100 МГц
|2660 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|48 КБ
|Кэш L2
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|11.8 млрд.
|8.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Apple GPU
|Apple A13 Bionic GPU
|Ядер
|4
|4
|Версия Vulcan
|-
|1.1
|Версия OpenCL
|-
|2.1
|Версия DirectX
|-
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Шина
|-
|2x 32 Бит
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Yes, Neural Engine
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2732 x 2048
|2688 x 1242
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 220 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
Опрос
168 (76%)
53 (24%)
Всего проголосовало: 221