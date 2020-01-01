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A14 Bionic против A13 Bionic

A14 Bionic
A14 Bionic
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A14 Bionic (с графикой Apple GPU) и A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • На 17% выше частота процессора (3100 против 2660 МГц
  • Набирает больше (на 21%) баллов в AnTuTu 8 – 579K vs 477K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
A14 Bionic +19%
1601
A13 Bionic
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
A14 Bionic +16%
4133
A13 Bionic
3571
AnTuTu Benchmark 8
A14 Bionic +21%
579122
A13 Bionic
477091

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик A14 Bionic и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 6 6
Частота 3100 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов 11.8 млрд. 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Apple GPU Apple A13 Bionic GPU
Ядер 4 4
Версия Vulcan - 1.1
Версия OpenCL - 2.1
Версия DirectX - 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц -
Шина - 2x 32 Бит

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Yes, Neural Engine
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея 2732 x 2048 2688 x 1242
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, Motion JPEG H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман

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168 (76%)
53 (24%)
Всего проголосовало: 221

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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