Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 850 vs Snapdragon 678 – что лучше?

Exynos 850 против Snapdragon 678

Exynos 850
Exynos 850
VS
Snapdragon 678
Snapdragon 678

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и Qualcomm Snapdragon 678 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Меньший размер транзистора (8 против 11 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Показывает в 13.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Набирает существенно больше (на 70%) баллов в AnTuTu 8 – 217K vs 127K
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
153
Snapdragon 678 +191%
445
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850
946
Snapdragon 678 +48%
1400
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850
127419
Snapdragon 678 +70%
217188

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Snapdragon 678

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Кэш L1 - 16 КБ
Кэш L2 - 256 КБ
Техпроцесс 8 нм 11 нм
TDP 7 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 Adreno 612
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 820 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 6 2
Шейдерных блоков 96 96
FLOPS 26 Гфлопс 354 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 2x 16МП, 1x 25МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем - X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Декабрь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM678
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 850 против Qualcomm Snapdragon 730
2. Samsung Exynos 850 против Qualcomm Snapdragon 712
3. Samsung Exynos 850 против Qualcomm Snapdragon 730G
4. Samsung Exynos 850 против Qualcomm Snapdragon 710
5. Samsung Exynos 850 против Exynos 9611
6. Qualcomm Snapdragon 678 против Snapdragon 675

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 678 с Exynos 850, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях