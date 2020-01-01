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Exynos 9611 против A10 Fusion

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9611 (Mali-G72 MP3) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
Преимущества Apple A10 Fusion
  • Набирает больше (на 36%) баллов в AnTuTu 8 – 250K vs 183K
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611
329
A10 Fusion +138%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611
1209
A10 Fusion +17%
1413
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611
183843
A10 Fusion +36%
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2300 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 PowerVR GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
Ядер 3 6
FLOPS 259 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит -
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Сентябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 -

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