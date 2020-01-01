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Exynos 9611 против A12 Bionic

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9611 (Mali-G72 MP3) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Показывает в 3.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 405K vs 183K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 8% выше частота процессора (2490 против 2300 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611
329
A12 Bionic +245%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611
1209
A12 Bionic +144%
2954
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611
183843
A12 Bionic +121%
405980

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2300 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 850 МГц -
Ядер 3 4
FLOPS 259 Гфлопс 1000 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Сентябрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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