Exynos 9611 против A12 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9611 (Mali-G72 MP3) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
23
65
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
66
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
73
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9611
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на 1 год позже
Преимущества Apple A12 Bionic
- Показывает в 3.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 405K vs 183K
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- На 8% выше частота процессора (2490 против 2300 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
329
A12 Bionic +245%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
1209
A12 Bionic +144%
2954
AnTuTu Benchmark 8
183843
A12 Bionic +121%
405980
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2300 МГц
|2490 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Apple A12 Bionic GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Ядер
|3
|4
|FLOPS
|259 Гфлопс
|1000 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 64 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Сентябрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9611
|-
Опрос
8 (16.3%)
41 (83.7%)
Всего проголосовало: 49
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