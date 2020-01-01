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Exynos 980 против A13 Bionic

Exynos 980
Exynos 980
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 980 (Mali G76MP5) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 980
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 332K
  • На 21% выше частота процессора (2660 против 2200 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 980
696
A13 Bionic +93%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 980
1883
A13 Bionic +90%
3571
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 980
332752
A13 Bionic +43%
477091

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 720 МГц -
Ядер 5 4
Количество ALU 80 -
FLOPS 576 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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