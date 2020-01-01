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Exynos 9810 против Snapdragon 845

Exynos 9810
Exynos 9810
VS
Snapdragon 845
Snapdragon 845

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Qualcomm Snapdragon 845 (Adreno 630). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Показывает на 10% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 11% выше пропускная способность памяти (29.8 против 26.82 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 8 – 360K vs 318K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +16%
2022
Snapdragon 845
1750
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9810
318011
Snapdragon 845 +13%
360535

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Snapdragon 845

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Adreno 630
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 710 МГц
Ядер 18 -
Количество ALU - 256
FLOPS 658 Гфлопс 727 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 685
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV DSD 32-бит/384 кГц

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE X20 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Декабрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - SDM845
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт Qualcomm Snapdragon 845

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132 (62.9%)
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