Exynos 9810 против Snapdragon 845
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Qualcomm Snapdragon 845 (Adreno 630). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
54
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
55
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
57
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9810
- На 2 МБ больше кэша третьего уровня
- Выше частота графического ускорителя (на 20%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Показывает на 10% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 11% выше пропускная способность памяти (29.8 против 26.82 Гбит/с)
- Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 8 – 360K vs 318K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9810 +55%
691
445
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9810 +16%
2022
1750
AnTuTu Benchmark 8
318011
Snapdragon 845 +13%
360535
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|2 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|Adreno 630
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|850 МГц
|710 МГц
|Ядер
|18
|-
|Количество ALU
|-
|256
|FLOPS
|658 Гфлопс
|727 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 685
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|DSD 32-бит/384 кГц
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|X20 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Декабрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|SDM845
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|Сайт Qualcomm Snapdragon 845
Опрос
132 (62.9%)
78 (37.1%)
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