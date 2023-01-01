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Exynos 9810 против Exynos 1380

Exynos 9810
VS
Exynos 1380
Exynos 9810
Exynos 1380

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Exynos 1380 (Mali-G68 MP5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • На 21% выше частота процессора (2900 против 2400 МГц)
Преимущества Samsung Exynos 1380
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • На 91% выше пропускная способность памяти (51.2 против 26.82 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 66%)
  • Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 9 – 516K vs 410K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9810
vs
Exynos 1380

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9810
410646
Exynos 1380 +26%
516969
CPU 116977 155921
GPU 121725 148262
Memory 74973 85150
UX 93023 126072
Total score 410646 516969
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9810
683
Exynos 1380 +15%
783
Multi-Core Score
Exynos 9810
2013
Exynos 1380 +30%
2613
Image compression 112.6 Mpixels/s -
Face detection 22.9 images/s -
Speech recognition 46.4 words/s -
Machine learning 43.5 images/s -
Camera shooting 17.6 images/s -
HTML 5 1.85 Mnodes/s -
SQLite 637.6 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 9810
2272
Exynos 1380 +24%
2820
Stability 93% 98%
Graphics test 13 FPS 16 FPS
Score 2272 2820

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Exynos 1380

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali-G68 MP5
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 572 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 18 5
Шейдерных блоков 288 -
FLOPS 658 Гфлопс 608 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1800 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 3790 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 1280 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Февраль 2023 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели S5E9810 S5E8835
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт Samsung Exynos 1380

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