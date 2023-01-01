Exynos 9810 против Exynos 1380
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Exynos 1380 (Mali-G68 MP5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
52
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
33
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
57
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
57
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9810
- На 21% выше частота процессора (2900 против 2400 МГц)
Преимущества Samsung Exynos 1380
- Более новый - выпущен на 5 лет и 3 месяца позже
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- На 91% выше пропускная способность памяти (51.2 против 26.82 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 66%)
- Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 9 – 516K vs 410K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|116977
|155921
|GPU
|121725
|148262
|Memory
|74973
|85150
|UX
|93023
|126072
|Total score
|410646
|516969
GeekBench 5
Single-Core Score
683
Exynos 1380 +15%
783
Multi-Core Score
2013
Exynos 1380 +30%
2613
|Image compression
|112.6 Mpixels/s
|-
|Face detection
|22.9 images/s
|-
|Speech recognition
|46.4 words/s
|-
|Machine learning
|43.5 images/s
|-
|Camera shooting
|17.6 images/s
|-
|HTML 5
|1.85 Mnodes/s
|-
|SQLite
|637.6 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|93%
|98%
|Graphics test
|13 FPS
|16 FPS
|Score
|2272
|2820
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Exynos 1380
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|Mali-G68 MP5
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 2
|Частота GPU
|572 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|18
|5
|Шейдерных блоков
|288
|-
|FLOPS
|658 Гфлопс
|608 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1800 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 3790 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 1280 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Февраль 2023 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|S5E9810
|S5E8835
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|Сайт Samsung Exynos 1380
Опрос
4 (33.3%)
8 (66.7%)
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