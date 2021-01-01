Exynos 9810 против Helio G96
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
42
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
43
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
57
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
43
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9810
- На 41% выше частота процессора (2900 против 2050 МГц)
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 9 – 417K vs 343K
Преимущества MediaTek Helio G96
- Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 49%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|111745
|98570
|GPU
|140381
|76840
|Memory
|72698
|70017
|UX
|90338
|94023
|Total score
|417888
|343803
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 9810 +26%
693
548
Multi-Core Score
Exynos 9810 +7%
2048
1914
|Image compression
|115.35 Mpixels/s
|-
|Face detection
|23.8 images/s
|-
|Speech recognition
|46.95 words/s
|-
|Machine learning
|48.25 images/s
|-
|Camera shooting
|17.45 images/s
|-
|HTML 5
|2.02 Mnodes/s
|-
|SQLite
|633.2 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Helio G96
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|Mali G57 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|572 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|18
|2
|Шейдерных блоков
|288
|32
|FLOPS
|658 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|S5E9810
|MT6781
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|Сайт MediaTek Helio G96
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