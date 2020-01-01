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Exynos 990 против Kirin 990 (5G)

Exynos 990
Exynos 990
VS
Kirin 990 (5G)
Kirin 990 (5G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и HiSilicon Kirin 990 (5G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • На 38% выше пропускная способность памяти (44 против 31.78 Гбит/с)
  • Показывает на 33% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)
  • Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 503K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
  • На 5% выше частота процессора (2860 против 2730 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +24%
955
Kirin 990 (5G)
768
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990
2777
Kirin 990 (5G) +12%
3122
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +6%
532211
Kirin 990 (5G)
503438

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Kirin 990 (5G)

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Mali G76 MP16
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 850 МГц 700 МГц
Ядер 11 16
FLOPS 1196 Гфлопс 896 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 5500 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Da Vinci
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 Balong 5G
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 2300 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Октябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G)

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