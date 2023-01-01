Exynos 990 против Exynos 1380
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Exynos 1380 (Mali-G68 MP5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
64
52
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
60
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
74
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
66
57
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 990
- Показывает на 85% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 9 – 638K vs 516K
- На 14% выше частота процессора (2730 против 2400 МГц)
Преимущества Samsung Exynos 1380
- Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 19%)
- На 16% выше пропускная способность памяти (51.2 против 44 Гбит/с)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|164221
|155921
|GPU
|231068
|148262
|Memory
|114498
|85150
|UX
|123112
|126072
|Total score
|638848
|516969
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 990 +20%
943
783
Multi-Core Score
Exynos 990 +5%
2746
2613
|Image compression
|147.8 Mpixels/s
|-
|Face detection
|25 images/s
|-
|Speech recognition
|50.9 words/s
|-
|Machine learning
|54.6 images/s
|-
|Camera shooting
|21.7 images/s
|-
|HTML 5
|2.61 Mnodes/s
|-
|SQLite
|836.4 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|59%
|98%
|Graphics test
|22 FPS
|16 FPS
|Score
|3806
|2820
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Exynos 1380
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|192 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Mali-G68 MP5
|Архитектура
|Valhall
|Valhall 2
|Частота GPU
|800 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|11
|5
|Шейдерных блоков
|176
|-
|FLOPS
|1126 Гфлопс
|608 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|1x 200МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 7350 Мбит/с
|До 3790 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 3670 Мбит/с
|До 1280 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Февраль 2023 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|S5E9830
|S5E8835
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|Сайт Samsung Exynos 1380
Опрос
14 (70%)
6 (30%)
Всего проголосовало: 20