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Exynos 990 против Exynos 1380

Exynos 990
VS
Exynos 1380
Exynos 990
Exynos 1380

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Exynos 1380 (Mali-G68 MP5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Показывает на 85% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 9 – 638K vs 516K
  • На 14% выше частота процессора (2730 против 2400 МГц)
Преимущества Samsung Exynos 1380
  • Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 19%)
  • На 16% выше пропускная способность памяти (51.2 против 44 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 990
vs
Exynos 1380

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 990 +24%
638848
Exynos 1380
516969
CPU 164221 155921
GPU 231068 148262
Memory 114498 85150
UX 123112 126072
Total score 638848 516969
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 990 +20%
943
Exynos 1380
783
Multi-Core Score
Exynos 990 +5%
2746
Exynos 1380
2613
Image compression 147.8 Mpixels/s -
Face detection 25 images/s -
Speech recognition 50.9 words/s -
Machine learning 54.6 images/s -
Camera shooting 21.7 images/s -
HTML 5 2.61 Mnodes/s -
SQLite 836.4 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 990 +35%
3806
Exynos 1380
2820
Stability 59% 98%
Graphics test 22 FPS 16 FPS
Score 3806 2820

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Exynos 1380

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 192 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 5 нм
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Mali-G68 MP5
Архитектура Valhall Valhall 2
Частота GPU 800 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 11 5
Шейдерных блоков 176 -
FLOPS 1126 Гфлопс 608 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 200МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 7350 Мбит/с До 3790 Мбит/с
Скорость загрузки До 3670 Мбит/с До 1280 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Февраль 2023 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели S5E9830 S5E8835
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт Samsung Exynos 1380

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