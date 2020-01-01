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Exynos 990 против Snapdragon 875

Exynos 990
Exynos 990
VS
Snapdragon 875
Snapdragon 875

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Qualcomm Snapdragon 875 (Adreno 660). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 875
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Набирает больше (на 27%) баллов в AnTuTu 8 – 674K vs 531K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990
944
Snapdragon 875 +19%
1126
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990
2757
Snapdragon 875 +37%
3789
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990
531911
Snapdragon 875 +27%
674481

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Snapdragon 875

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Adreno 660
Архитектура Valhall Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 700 МГц
Ядер 11 -
Количество ALU - 640
FLOPS 1196 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 5500 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 32 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 698
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 8K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X60
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Декабрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 -

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