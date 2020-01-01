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Exynos 990 против Snapdragon 720G

Exynos 990
Exynos 990
VS
Snapdragon 720G
Snapdragon 720G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Qualcomm Snapdragon 720G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • В 3.2 раза выше пропускная способность памяти (44 против 13.91 Гбит/с)
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 89%) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 281K
  • Выше частота графического ускорителя (на 70%)
  • На 19% выше частота процессора (2730 против 2300 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +62%
2777
Snapdragon 720G
1710
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +89%
532211
Snapdragon 720G
281076

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Snapdragon 720G

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 7 нм 8 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Adreno 618
Архитектура Valhall Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 500 МГц
Ядер 11 -
Количество ALU - 128
FLOPS 1196 Гфлопс 386 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 5500 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Qualcomm Hexagon 692 DSP
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X15
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Январь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM7125
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт Qualcomm Snapdragon 720G

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Комментарии

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