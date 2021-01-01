Tiger T610 против Helio P60
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Mediatek Helio P60 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
28
26
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
57
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
30
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T610
- Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Mediatek Helio P60
- Выше частота графического ускорителя (на 30%)
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|68803
|GPU
|-
|23779
|Memory
|-
|24831
|UX
|-
|32378
|Total score
|-
|168910
GeekBench 5
Single-Core Score
Tiger T610 +27%
344
270
Multi-Core Score
1057
Helio P60 +5%
1110
|Image compression
|-
|77.3 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.2 images/s
|Speech recognition
|-
|17.1 words/s
|Machine learning
|-
|12.3 images/s
|Camera shooting
|-
|9.55 images/s
|HTML 5
|-
|1.57 Mnodes/s
|SQLite
|-
|419.5 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Helio P60
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali G52 MP2
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|614 МГц
|800 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|3
|Шейдерных блоков
|32
|48
|FLOPS
|302 Гфлопс
|86 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 13 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 32МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2019 года
|Февраль 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6771
|Официальный сайт
|-
|Сайт Mediatek Helio P60
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