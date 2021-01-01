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Tiger T610 против Helio P70

Tiger T610
VS
Helio P70
Tiger T610
Helio P70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Показывает в 3.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Выше частота графического ускорителя (на 47%)
  • На 17% выше частота процессора (2100 против 1800 МГц)
  • Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 188K vs 164K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Helio P70

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610
164305
Helio P70 +15%
188687
CPU 51322 74666
GPU 51412 40391
Memory 31211 43943
UX 27269 36633
Total score 164305 188687
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T610 +15%
341
Helio P70
297
Multi-Core Score
Tiger T610
1057
Helio P70 +31%
1380
Image compression - 82.6 Mpixels/s
Face detection - 11.7 images/s
Speech recognition - 16.45 words/s
Machine learning - 12.2 images/s
Camera shooting - 9.58 images/s
HTML 5 - 1.69 Mnodes/s
SQLite - 429.6 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Helio P70

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Mali-G72 MP3
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 614 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 32 48
FLOPS 302 Гфлопс 78.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Октябрь 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio P70

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Комментарии

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