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Tiger T610 против Snapdragon 660

Tiger T610
VS
Snapdragon 660
Tiger T610
Snapdragon 660

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T610
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Показывает на 39% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 164K vs 155K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 13 Гбит/с)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T610
vs
Snapdragon 660

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T610 +6%
164305
Snapdragon 660
155476
CPU 51322 69937
GPU 51412 24360
Memory 31211 32441
UX 27269 27977
Total score 164305 155476
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Tiger T610
1057
Snapdragon 660 +24%
1312
Image compression - 88.7 Mpixels/s
Face detection - 12 images/s
Speech recognition - 24.1 words/s
Machine learning - 18.3 images/s
Camera shooting - 11 images/s
HTML 5 - 1.76 Mnodes/s
SQLite - 487.4 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Snapdragon 660

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ 2 МБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Количество транзисторов - 1.75 млрд.
TDP 10 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU ARM Mali G52 MP2 Adreno 512
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 614 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 32 128
FLOPS 302 Гфлопс 217 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2019 года Май 2017 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM660
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 660

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Комментарии

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