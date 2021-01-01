Tiger T610 против Snapdragon 660
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T610 (с графикой ARM Mali G52 MP2) и Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
57
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T610
- Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
- Показывает на 39% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 164K vs 155K
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 13 Гбит/с)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Tiger
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|51322
|69937
|GPU
|51412
|24360
|Memory
|31211
|32441
|UX
|27269
|27977
|Total score
|164305
|155476
GeekBench 5
Single-Core Score
Tiger T610 +2%
341
334
Multi-Core Score
1057
Snapdragon 660 +24%
1312
|Image compression
|-
|88.7 Mpixels/s
|Face detection
|-
|12 images/s
|Speech recognition
|-
|24.1 words/s
|Machine learning
|-
|18.3 images/s
|Camera shooting
|-
|11 images/s
|HTML 5
|-
|1.76 Mnodes/s
|SQLite
|-
|487.4 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T610 и Snapdragon 660
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|2 МБ
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|1.75 млрд.
|TDP
|10 Вт
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|ARM Mali G52 MP2
|Adreno 512
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|614 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|1
|Шейдерных блоков
|32
|128
|FLOPS
|302 Гфлопс
|217 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 13 Гбит/сек
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|-
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2019 года
|Май 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM660
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 660
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
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