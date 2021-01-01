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MediaTek Dimensity 1200

MediaTek Dimensity 1200

MediaTek Dimensity 1200 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 19 января 2021 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-A78 на 3000 МГц, 3 ядра Cortex-A78 на 2600 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц.

Производительность CPU
96
Производительность в играх
76
Энергоэффективность
77
Итоговая оценка
85

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek Dimensity 1200
621708
Total score 621708

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 1200 c графикой Mali-G77 MC9

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 3000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 6 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall
Вычислительных блоков 9
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит
Объем До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 5G Да
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года
Класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1200

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 865 или Dimensity 1200
2. Dimensity 1000 или Dimensity 1200
3. Dimensity 1000 Plus или Dimensity 1200
4. Snapdragon 888 или Dimensity 1200
5. Exynos 2100 или Dimensity 1200
6. Dimensity 1100 или Dimensity 1200

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