MediaTek Dimensity 1200
MediaTek Dimensity 1200 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 19 января 2021 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-A78 на 3000 МГц, 3 ядра Cortex-A78 на 2600 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц.
Производительность CPU
96
Производительность в играх
76
Энергоэффективность
77
Итоговая оценка
85
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
MediaTek Dimensity 1200
621708
|Total score
|621708
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Dimensity 1200 c графикой Mali-G77 MC9
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|3000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Valhall
|Вычислительных блоков
|9
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|4266 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Объем
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 5G
|Да
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 1200