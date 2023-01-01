MediaTek Dimensity 6020 GPU: Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Ядра: 8

8 Частота: 2200 МГц MediaTek Dimensity 6020 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 13 марта 2023 года и изготовляется по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2200 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.

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Обзор Производительность CPU 40 Производительность в играх 30 Энергоэффективность 78 Итоговая оценка 45

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы MediaTek Dimensity 6020 354481 Total score 354481 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score 605 Multi-Core Score 1758

Технические характеристики Подробные характеристики чипа Dimensity 6020 c графикой Mali-G57 MC2

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 Частота 2200 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A Техпроцесс 7 нм

Графический ускоритель GPU Mali-G57 MC2 Архитектура Valhall Частота GPU 950 МГц Вычислительных блоков 2 Шейдерных блоков 32 Версия Vulcan 1.1 Версия OpenCL 2.0 Версия DirectX 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Шина 2x 16 Бит Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек Объем До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Тип накопителя UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП Запись видео 2K при 30FPS Воспроизведение видео 2K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети Поддержка 5G Да Скорость скачивания До 2770 Мбит/с Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC