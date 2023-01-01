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MediaTek Dimensity 6020

MediaTek Dimensity 6020
  • GPU: Mali-G57 MC2
  • Ядра: 8
  • Частота: 2200 МГц
MediaTek Dimensity 6020 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 13 марта 2023 года и изготовляется по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2200 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Обзор

Производительность CPU
40
Производительность в играх
30
Энергоэффективность
78
Итоговая оценка
45

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek Dimensity 6020
354481
Total score 354481
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
605
Multi-Core Score
1758

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 6020 c графикой Mali-G57 MC2

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall
Частота GPU 950 МГц
Вычислительных блоков 2
Шейдерных блоков 32
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.07 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 2770 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2023 года
Класс Бюджетный
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 6020

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