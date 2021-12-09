MediaTek Dimensity 9000 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 18 ноября 2021 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X2 на 3050 МГц, 3 ядра Cortex-A710 на 2850 МГц и 4 ядра Cortex-A510 на 1800 МГц.