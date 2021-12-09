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MediaTek Dimensity 9000

MediaTek Dimensity 9000

MediaTek Dimensity 9000 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 18 ноября 2021 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X2 на 3050 МГц, 3 ядра Cortex-A710 на 2850 МГц и 4 ядра Cortex-A510 на 1800 МГц.

Производительность CPU
98
Производительность в играх
92
Энергоэффективность
91
Итоговая оценка
95

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek Dimensity 9000
999495
Total score 999495
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Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 9000 c графикой Mali Mali-G710

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8
Частота 3050 МГц
Набор инструкций ARMv9-A
Кэш L1 1024 КБ
Кэш L2 3.5 МБ
Кэш L3 8 МБ
Техпроцесс 4 нм

Графический ускоритель

GPU Mali Mali-G710
Архитектура Valhall
Частота GPU 850 МГц
Вычислительных блоков 10
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X
Частота памяти 3750 МГц
Шина 4x 16 Бит
Пропускная способность До 60 Гбит/сек

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП, 3x 32МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2021 года
Класс Флагман
Номер модели MT6983
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 9000

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Dimensity 9000 или Qualcomm Snapdragon 888
2. MediaTek Dimensity 9000 или Samsung Exynos 2100
3. MediaTek Dimensity 9000 или Qualcomm Snapdragon 870
4. MediaTek Dimensity 9000 или MediaTek Dimensity 1200
5. MediaTek Dimensity 9000 или Qualcomm Snapdragon 888 Plus
6. MediaTek Dimensity 9000 или Apple A15 Bionic
7. MediaTek Dimensity 9000 или Google Tensor
8. MediaTek Dimensity 9000 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
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Комментарии

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Роман 09 декабря 2021 03:01
Исправте ошибку ядра cortex A 710 частота 2,85 а увас написано 1,85
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Сергей 09 декабря 2021 10:58
Исправили, спасибо за комментарий.
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