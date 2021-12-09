MediaTek Dimensity 9000
MediaTek Dimensity 9000 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 18 ноября 2021 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X2 на 3050 МГц, 3 ядра Cortex-A710 на 2850 МГц и 4 ядра Cortex-A510 на 1800 МГц.
Производительность CPU
98
Производительность в играх
92
Энергоэффективность
91
Итоговая оценка
95
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
MediaTek Dimensity 9000
999495
|Total score
|999495
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Dimensity 9000 c графикой Mali Mali-G710
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|Частота
|3050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|Кэш L1
|1024 КБ
|Кэш L2
|3.5 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali Mali-G710
|Архитектура
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|10
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Частота памяти
|3750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 60 Гбит/сек
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 320МП, 3x 32МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS, 4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Номер модели
|MT6983
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 9000