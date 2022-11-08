MediaTek Dimensity 9200
MediaTek Dimensity 9200 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 8 ноября 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X3 на 3050 МГц, 3 ядра Cortex-A715 на 2850 МГц и 4 ядра Cortex-A510 на 1800 МГц.
Производительность CPU
94
Производительность в играх
100
Энергоэффективность
93
Итоговая оценка
96
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
MediaTek Dimensity 9200
1277452
|CPU
|273413
|GPU
|550767
|Memory
|246809
|UX
|195113
|Total score
|1277452
GeekBench 5
Single-Core Score
1306
Multi-Core Score
4989
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Dimensity 9200 c графикой Mali-G715 Immortalis MC11
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.05 ГГц – Cortex-X3
3x 2.85 ГГц – Cortex-A715
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|Частота
|3050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|Кэш L3
|8 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
|Количество транзисторов
|17 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G715 Immortalis MC11
|Архитектура
|Valhall 3
|Вычислительных блоков
|11
|Версия Vulcan
|1.3
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Частота памяти
|8533 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Объем
|До 24 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|Запись видео
|8K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2022 года
|Класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 9200