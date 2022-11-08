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MediaTek Dimensity 9200

MediaTek Dimensity 9200

MediaTek Dimensity 9200 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 8 ноября 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-X3 на 3050 МГц, 3 ядра Cortex-A715 на 2850 МГц и 4 ядра Cortex-A510 на 1800 МГц.

Производительность CPU
94
Производительность в играх
100
Энергоэффективность
93
Итоговая оценка
96

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek Dimensity 9200
1277452
CPU 273413
GPU 550767
Memory 246809
UX 195113
Total score 1277452
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
1306
Multi-Core Score
4989

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 9200 c графикой Mali-G715 Immortalis MC11

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.05 ГГц – Cortex-X3
3x 2.85 ГГц – Cortex-A715
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8
Частота 3050 МГц
Набор инструкций ARMv9-A
Кэш L3 8 МБ
Техпроцесс 4 нм
Количество транзисторов 17 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G715 Immortalis MC11
Архитектура Valhall 3
Вычислительных блоков 11
Версия Vulcan 1.3
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X
Частота памяти 8533 МГц
Шина 4x 16 Бит
Объем До 24 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 4.0
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440
Запись видео 8K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2022 года
Класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 9200

Сравнения с конкурентами

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Комментарии

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Murzilka 11 ноября 2022 23:02
Если что Dimensity 9200 первый процессор с трассировкой лучей на на мобилы.
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Игорь 10 ноября 2022 18:20
Офигеть, 550к только по графике, куда такие мощности. ХД Qualcomm с 8 Gen 2: *резко напряглись*
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Snapdragon 10 ноября 2022 13:26
Чипсет поддерживает WiFi 7, исправьте.
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Нарвин 09 ноября 2022 19:29
До чего техника дошла😱😯🧐. UFS 4.0, LPDDR5 8500. Жду в следующем поколении запись 8К 60ФПС и камеру в 300 мегапикселей.
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Даниил 08 ноября 2022 17:42
А баллы в Антуту это точная информация?
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Сергей 08 ноября 2022 21:36
Есть данные пока только из утечек.
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Артур 09 ноября 2022 08:52
ахах, да с такими баллами он был бы лучше чем а16 бионик.
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Нарвин 09 ноября 2022 19:34
Артур, В антуту последние чипы всегда набирают больше чем у эпла. Не всё решают балы в синтетике, а так на деле разница bionic 16 у этого чипа выигрывает в производительности чу-чуть и в энергоэффективности, в играх одинаковые результаты. На деле пользователь разницы в работе не увидит.
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Нарвин 09 ноября 2022 19:35
Да всё верно. Я ожидал, что будет лям тристо не много не дотянули 🙂
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Макс 11 ноября 2022 14:20
Нарвин, Ты пишешь, что не решает синтетика, но при этом делаешь выводы, как ведет себя не ДЕЛЕ МТК 9200 на основе СИНТЕТИЧЕСКИХ тестов, а ведь на 9200 не то что смартфонов нет, тут даже тестов в 3D mark нет( какая речь может идти об играх, алоо).
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