Snapdragon 695 против Snapdragon 6 Gen 1
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 695 (с графикой Adreno 619) и Snapdragon 6 Gen 1 (Adreno). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- На 29% выше пропускная способность памяти (22 против 17 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
- Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 9 – 499K vs 401K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|123304
|-
|GPU
|99867
|-
|Memory
|62022
|-
|UX
|112392
|-
|Total score
|401031
|499030
GeekBench 5
Single-Core Score
699
759
Multi-Core Score
2019
Snapdragon 6 Gen 1 +11%
2231
3DMark
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|7 FPS
|-
|Score
|1199
|-
Игры
|PUBG Mobile
|66 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Low]
|-
|Fortnite
|24 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|67 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|57 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|19 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|42 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco X4 Pro
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и Snapdragon 6 Gen 1
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.8 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|4 нм
|TDP
|4 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Adreno
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|950 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|-
|Шейдерных блоков
|128
|-
|FLOPS
|486 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 22 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Hexagon
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 200МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X51
|X62
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 2900 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1500 Мбит/с
|До 1600 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Сентябрь 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM6375
|SM6450
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 695
|Сайт Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
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