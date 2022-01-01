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Qualcomm Snapdragon 782G

Qualcomm Snapdragon 782G

Qualcomm Snapdragon 782G - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 ноября 2022 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-A78 на 2700 МГц, 3 ядра Cortex-A78 на 2200 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1900 МГц.

Производительность CPU
72
Производительность в играх
52
Энергоэффективность
85
Итоговая оценка
68

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Qualcomm Snapdragon 782G
592749
CPU 167494
GPU 184099
Memory 108062
UX 132826
Total score 592749
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Смартфоны

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Смартфоны с Snapdragon 782GAnTuTu v9
1. Huawei Honor 80592749

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 782G c графикой Adreno 642L

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.7 ГГц – Cortex-A78
3x 2.2 ГГц – Cortex-A78
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2700 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A
Техпроцесс 6 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 642L
Архитектура Adreno 600
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2022 года
Класс Средний класс
Номер модели SM7325-AF
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 782G

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 782G против Snapdragon 870
2. Snapdragon 782G против Snapdragon 860
3. Snapdragon 782G против Snapdragon 778G Plus
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