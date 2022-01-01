Qualcomm Snapdragon 782G - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 ноября 2022 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-A78 на 2700 МГц, 3 ядра Cortex-A78 на 2200 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1900 МГц.