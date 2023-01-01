Snapdragon 782G против Dimensity 7200
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 782G (с графикой Adreno 642L) и MediaTek Dimensity 7200 (Mali-G610 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
- Выше частота графического ускорителя (в 2.3 раза)
- На 2 МБ больше кэша третьего уровня
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 25.6 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|167494
|155497
|GPU
|184099
|194726
|Memory
|108062
|117844
|UX
|132826
|145763
|Total score
|596451
|615136
GeekBench 5
Single-Core Score
782
Dimensity 7200 +10%
862
Multi-Core Score
Snapdragon 782G +27%
2922
2302
3DMark
|Graphics test
|17 FPS
|24 FPS
|Score
|2980
|4145
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 782G и Dimensity 7200
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.7 ГГц – Cortex-A78
3x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2700 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|512 КБ
|512 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|1 МБ
|Кэш L3
|2 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|4 нм
|TDP
|5 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 642L
|Mali-G610 MC4
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall 2
|Частота GPU
|490 МГц
|1130 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|384
|-
|FLOPS
|753 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.2
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 25.6 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 770
|MediaTek APU 650
|Тип накопителя
|UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X53
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3700 Мбит/с
|До 4700 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1600 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2022 года
|Февраль 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7325-AF
|MT6886
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 782G
|Сайт MediaTek Dimensity 7200
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