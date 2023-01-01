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Snapdragon 782G против Dimensity 7200

Snapdragon 782G
VS
Dimensity 7200
Snapdragon 782G
Dimensity 7200

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 782G (с графикой Adreno 642L) и MediaTek Dimensity 7200 (Mali-G610 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.3 раза)
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 25.6 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 782G
vs
Dimensity 7200

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 782G
596451
Dimensity 7200 +3%
615136
CPU 167494 155497
GPU 184099 194726
Memory 108062 117844
UX 132826 145763
Total score 596451 615136
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Graphics test 17 FPS 24 FPS
Score 2980 4145

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 782G и Dimensity 7200

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.7 ГГц – Cortex-A78
3x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv9-A
Кэш L1 512 КБ 512 КБ
Кэш L2 1 МБ 1 МБ
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Техпроцесс 6 нм 4 нм
TDP 5 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 642L Mali-G610 MC4
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Частота GPU 490 МГц 1130 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 384 -
FLOPS 753 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.2
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 770 MediaTek APU 650
Тип накопителя UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X53 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3700 Мбит/с До 4700 Мбит/с
Скорость загрузки До 1600 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2022 года Февраль 2023 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7325-AF MT6886
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 782G Сайт MediaTek Dimensity 7200

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