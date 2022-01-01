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AMD Ryzen 5 5600H против Ryzen 5 5600G

AMD Ryzen 5 5600H
VS
AMD Ryzen 5 5600G
AMD Ryzen 5 5600H
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц или десктопный Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 5600H
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • На 17% ниже чем у Ryzen 5 5600G пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1511 и 1369 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 5600H
10040
Ryzen 5 5600G +12%
11272
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 5 5600H
17257
Ryzen 5 5600G +16%
19950
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 5600H
1371
Ryzen 5 5600G +11%
1518
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 5600H
6087
Ryzen 5 5600G +26%
7663
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 5600H и Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 13 апреля 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Cezanne
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.3 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 39x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1800 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 448 448
TMUs 28 28
ROPs 7 7
TGP 10-45 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 5600H Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 24

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Комментарии

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