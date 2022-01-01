AMD Ryzen 5 5600H против Ryzen 5 5600G
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц или десктопный Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
- На 17% ниже чем у Ryzen 5 5600G пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Разблокированный множитель
- На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1511 и 1369 баллов
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1375
Ryzen 5 5600G +9%
1495
Cinebench R23 (многоядерный)
10040
Ryzen 5 5600G +12%
11272
Passmark CPU (одноядерный)
2994
Ryzen 5 5600G +7%
3203
Passmark CPU (многоядерный)
17257
Ryzen 5 5600G +16%
19950
Geekbench 5 (одноядерный)
1371
Ryzen 5 5600G +11%
1518
Geekbench 5 (многоядерный)
6087
Ryzen 5 5600G +26%
7663
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|13 апреля 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne
|Cezanne
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.3 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|39x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-54 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1800 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|448
|448
|TMUs
|28
|28
|ROPs
|7
|7
|TGP
|10-45 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 5600H
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|24
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