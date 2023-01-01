Главная > Ryzen 5 7520U: тесты в бенчмарках и характеристики

AMD Ryzen 5 7520U

AMD Ryzen 5 7520U
  • Ядер: 4
  • L3-кэш: 4МБ (общий)
  • TDP: 15 Вт
  • Размер транзистора: 6 нанометров
Ryzen 5 7520U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2800 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4300 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon 610M, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 5 7520U в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1118
Cinebench R23 (многоядерный)
4548
Geekbench 5 (одноядерный)
1056
Geekbench 5 (многоядерный)
3974
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 5 7520U

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 22 сентября 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Интегрированная графика Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4
Потоков 8
Частота 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц
Общее
Количество ядер 4
Количество потоков 8
Частота шины 100 МГц
Множитель 28x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Пакет

Техпроцесс 6 нанометров
Сокет FP6
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 610M
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц
Шейдерные блоки 128
TMUs 8
ROPs 4
Вычислительные блоки 2
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-5500
Макс. размер 16 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 7520U
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 4

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 7520U vs Intel Core i5 1135G7
2. AMD Ryzen 5 7520U vs AMD Ryzen 5 5500U
3. AMD Ryzen 5 7520U vs AMD Ryzen 7 5700U
4. AMD Ryzen 5 7520U vs AMD Ryzen 5 5600U
5. AMD Ryzen 5 7520U vs AMD Ryzen 7 6800U​
6. AMD Ryzen 5 7520U vs AMD Ryzen 5 6600U
7. AMD Ryzen 5 7520U vs Intel Core i5 1235U
8. AMD Ryzen 5 7520U vs Intel Core i3 1215U
9. AMD Ryzen 5 7520U vs AMD Ryzen 5 5625U
10. AMD Ryzen 5 7520U vs Intel Core i5 1335U
11. AMD Ryzen 5 7520U vs Intel Core i3 1315U
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Ryzen 5 7520U? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры