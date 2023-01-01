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AMD Ryzen 5 7640HS против Ryzen 5 5600H

AMD Ryzen 5 7640HS
VS
AMD Ryzen 5 5600H
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: AMD Ryzen 5 7640HS на 4.3 ГГц (c Turbo Core до 5.0) или Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7640HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 7640HS
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7640HS
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1702 и 1415 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7640HS +20%
1659
Ryzen 5 5600H
1381
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7640HS +38%
13890
Ryzen 5 5600H
10055
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 7640HS +21%
1713
Ryzen 5 5600H
1420
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 7640HS +56%
10199
Ryzen 5 5600H
6555
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 7640HS и Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Phoenix) Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Radeon 760M Radeon RX Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 4.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Общее
Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 43x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 25 млрд -
Техпроцесс 4 нанометров 7 нанометров
Сокет FP8 FP6
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 760M Radeon RX Vega 7
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2800 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 384 448
TMUs 24 28
ROPs 16 7
Вычислительные блоки 6 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 7640HS
4.06 терафлопс
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, LPDDR5x-7500 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 256 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 7640HS Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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