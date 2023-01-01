AMD Ryzen 5 7640HS против Ryzen 5 5600H
Что лучше: AMD Ryzen 5 7640HS на 4.3 ГГц (c Turbo Core до 5.0) или Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7640HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7640HS
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
- Более современный техпроцесс - 4 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
- На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1702 и 1415 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 5 7640HS +20%
1659
1381
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7640HS +38%
13890
10055
Passmark CPU (одноядерный)
2987
Passmark CPU (многоядерный)
17210
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 7640HS +21%
1713
1420
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 7640HS +56%
10199
6555
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2023
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Phoenix)
|Zen 3 (Cezanne)
|Интегрированная графика
|Radeon 760M
|Radeon RX Vega 7
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|4.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.2 ГГц
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|43x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|25 млрд
|-
|Техпроцесс
|4 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|FP8
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|35-54 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon 760M
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|1500 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|2800 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|448
|TMUs
|24
|28
|ROPs
|16
|7
|Вычислительные блоки
|6
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, LPDDR5x-7500
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|256 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 5 7640HS
|Сайт AMD Ryzen 5 5600H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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