Главная > Сравнения CPU > Ryzen 5 7640HS vs Ryzen 5 7535HS

AMD Ryzen 5 7640HS против Ryzen 5 7535HS

AMD Ryzen 5 7640HS
VS
AMD Ryzen 5 7535HS
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD Ryzen 5 7535HS

Что лучше: AMD Ryzen 5 7640HS на 4.3 ГГц (c Turbo Core до 5.0) или Ryzen 5 7535HS на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7640HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7535HS and 7640HS
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7640HS
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 6 нанометров
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.55 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 5 7640HS +46%
13890
Ryzen 5 7535HS
9536
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 7640HS +35%
10199
Ryzen 5 7535HS
7529
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 7640HS и Ryzen 5 7535HS

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2023 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Phoenix) Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon 760M Radeon 660M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 4.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.55 ГГц
Общее
Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 43x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 25 млрд -
Техпроцесс 4 нанометров 6 нанометров
Сокет FP8 FP7
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 760M Radeon 660M
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2800 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 384 384
TMUs 24 24
ROPs 16 16
Вычислительные блоки 6 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 7640HS
4.06 терафлопс
Ryzen 5 7535HS
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, LPDDR5x-7500 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 256 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 7640HS Сайт AMD Ryzen 5 7535HS
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 12600H или AMD Ryzen 5 7640HS
2. Intel Core i5 13600H или AMD Ryzen 5 7640HS
3. AMD Ryzen 7 7840HS или AMD Ryzen 5 7640HS
4. AMD Ryzen 5 5600H или AMD Ryzen 5 7535HS
5. AMD Ryzen 5 6600H или AMD Ryzen 5 7535HS
6. AMD Ryzen 5 6600HS​ или AMD Ryzen 5 7535HS
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 7535HS или Ryzen 5 7640HS?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры