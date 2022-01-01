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AMD Ryzen 7 5700X против Ryzen 5 7600X

AMD Ryzen 7 5700X
VS
AMD Ryzen 5 7600X
AMD Ryzen 7 5700X
AMD Ryzen 5 7600X

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700X на 3.4 ГГц или Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7600X были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600X and 5700X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700X
  • На 38% ниже чем у Ryzen 5 7600X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель RDNA 2
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5700X
1499
Ryzen 5 7600X +23%
1844
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5700X
13975
Ryzen 5 7600X +5%
14669
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5700X и Ryzen 5 7600X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 15 марта 2022 15 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Vermeer Raphael
Сокет AM4 AM5
Интегрированная графика Нет RDNA 2

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.4 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 47x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 38МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 90°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - RDNA 2

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c -
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5700X -
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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