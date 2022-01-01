AMD Ryzen 7 5700X против Ryzen 5 7600X
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5700X на 3.4 ГГц или Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7600X были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700X
- На 38% ниже чем у Ryzen 5 7600X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель RDNA 2
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1499
Ryzen 5 7600X +23%
1844
Cinebench R23 (многоядерный)
13975
Ryzen 5 7600X +5%
14669
Passmark CPU (одноядерный)
3300
Passmark CPU (многоядерный)
26281
Geekbench 5 (одноядерный)
1627
Geekbench 5 (многоядерный)
9879
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|15 марта 2022
|15 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Vermeer
|Raphael
|Сокет
|AM4
|AM5
|Интегрированная графика
|Нет
|RDNA 2
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|47x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|38МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|90°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|RDNA 2
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5700X
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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