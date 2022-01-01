AMD Ryzen 7 7700X против Ryzen 7 3700X
Что лучше: AMD Ryzen 7 7700X на 4.5 ГГц (c Turbo Core до 5.4) или Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
- Появился на 3 года и 3 месяца позже чем соперник
- На 73% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2209 и 1279 баллов
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 23% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.4 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
- На 38% ниже чем у Ryzen 7 7700X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7700X +47%
1965
1334
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7700X +59%
19307
12139
Passmark CPU (одноядерный)
2679
Passmark CPU (многоядерный)
22680
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7700X +73%
2204
1272
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7700X +72%
14370
8357
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|29 сентября 2022
|7 июля 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raphael
|Zen 2
|Сокет
|AM5
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|4.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|45x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|40МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|6.57 млрд
|3.8 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Graphics
|-
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 7700X
|Сайт AMD Ryzen 7 3700X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|16
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