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AMD Ryzen 7 Pro 5850U против Ryzen 7 5825U

AMD Ryzen 7 Pro 5850U
VS
AMD Ryzen 7 5825U
AMD Ryzen 7 Pro 5850U
AMD Ryzen 7 5825U

Что лучше: AMD Ryzen 7 Pro 5850U на 1.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 7 5825U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5825U and 5850U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 5850U
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 Pro 5850U и Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 16 марта 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3 (Cezanne) -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 1.9 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 20x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Сокет FP6 FP6
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Boost частота GPU 2000 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 32 32
ROPs 8 8
TGP 15 Вт 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.3 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 Pro 5850U Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16

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Комментарии

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