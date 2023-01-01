AMD Ryzen 7 Pro 5850U против Ryzen 7 5825U
Что лучше: AMD Ryzen 7 Pro 5850U на 1.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 7 5825U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 5850U
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1401
Ryzen 7 5825U +1%
1417
Cinebench R23 (многоядерный)
8584
Ryzen 7 5825U +13%
9690
Passmark CPU (одноядерный)
3037
3042
Passmark CPU (многоядерный)
17167
Ryzen 7 5825U +6%
18277
Geekbench 5 (одноядерный)
1425
Ryzen 7 5825U +2%
1447
Geekbench 5 (многоядерный)
6272
Ryzen 7 5825U +11%
6933
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|16 марта 2021
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 3 (Cezanne)
|-
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|1.9 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|FP6
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
|Boost частота GPU
|2000 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|512
|TMUs
|32
|32
|ROPs
|8
|8
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.3 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 Pro 5850U
|Сайт AMD Ryzen 7 5825U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
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