AMD Ryzen 9 7900X против Ryzen 7 7700X
Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 7900X на 4.7 ГГц или Ryzen 7 7700X с 8-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
- На 38% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 105 vs 170 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1877
Ryzen 7 7700X +6%
1988
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7900X +37%
26969
19756
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|29 сентября 2022
|29 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raphael
|Raphael
|Сокет
|AM5
|AM5
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.6 ГГц
|5.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|47x
|45x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|40МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|6.57 млрд
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|170 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Graphics
|AMD Radeon Graphics
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|2200 МГц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 7900X
|Сайт AMD Ryzen 7 7700X
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|24
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