AMD Ryzen 9 7900X3D против Ryzen 9 7900X
Что лучше: AMD Ryzen 9 7900X3D на 4.4 ГГц (c Turbo Core до 5.6) или Ryzen 9 7900X на 4.7 ГГц (c Turbo Core до 5.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7900X3D были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X3D
- Имеет на 64 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
- Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7900X3D +7%
2195
2056
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7900X3D +16%
33452
28792
Passmark CPU (одноядерный)
4336
Passmark CPU (многоядерный)
52462
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7900X3D +1%
2306
2276
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7900X3D +16%
24201
20799
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2023
|29 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Raphael)
|Zen 4 (Raphael)
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|12
|12
|Потоков
|24
|24
|Частота
|4.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.6 ГГц
|5.6 ГГц
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|24
|24
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|44x
|47x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|128МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|13.1 млрд
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|AM5
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|120 Вт
|170 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|230 Вт
|Критическая температура
|89°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|1500 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|128
|TMUs
|8
|8
|ROPs
|4
|4
|Вычислительные блоки
|2
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|73.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 7900X3D
|Сайт AMD Ryzen 9 7900X
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|28
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