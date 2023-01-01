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AMD Ryzen 9 7900X3D

AMD Ryzen 9 7900X3D
  • Ядер: 12
  • L3-кэш: 128МБ (общий)
  • TDP: 120 Вт
  • Размер транзистора: 5 нанометров
Ryzen 9 7900X3D - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM5, который имеет 12 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 4400 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Graphics (Ryzen 7000), а размер кэша 3-го уровня составляет 128 МБ.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7900X3D были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности AMD Ryzen 9 7900X3D в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
2211
Cinebench R23 (многоядерный)
33247
Geekbench 5 (одноядерный)
2302
Geekbench 5 (многоядерный)
24303
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Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Ryzen 9 7900X3D

Общая информация

Производитель AMD
Дата выхода 4 января 2023
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 12
Потоков 24
Частота 4.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц
Общее
Количество ядер 12
Количество потоков 24
Частота шины 100 МГц
Множитель 44x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Пакет

Количество транзисторов 13.1 млрд
Техпроцесс 5 нанометров
Сокет AM5
Энергопотребление (TDP) 120 Вт
Критическая температура 89°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц
Шейдерные блоки 128
TMUs 8
ROPs 4
Вычислительные блоки 2
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7900X3D
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 24

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 7900X3D или Intel Core i9 13900K
2. AMD Ryzen 9 7900X3D или AMD Ryzen 9 7900X
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