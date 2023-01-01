AMD Ryzen 9 7900X3D

Ядер: 12

12 L3-кэш: 128МБ (общий)

128МБ (общий) TDP: 120 Вт

120 Вт Размер транзистора: 5 нанометров

Ryzen 9 7900X3D - десктопный процессор от компании AMD для сокета AM5, который имеет 12 ядер и 24 потока. Его базовая частота – 4400 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 5600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon Graphics (Ryzen 7000), а размер кэша 3-го уровня составляет 128 МБ.