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AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX против Ryzen 9 7950X3D

AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
VS
AMD Ryzen 9 7950X3D
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
AMD Ryzen 9 7950X3D

Что лучше: AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.3) или Ryzen 9 7950X3D на 4.2 ГГц (c Turbo Core до 5.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7950X3D были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7950X3D and 3955WX
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X3D
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 64 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 77% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2308 и 1301 балл
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 33% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 4.3 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX и Ryzen 9 7950X3D

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 14 июля 2020 4 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя - Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 16 16
Потоков 32 32
Частота 3.9 ГГц 4.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 5.7 ГГц
Общее
Количество ядер 16 16
Количество потоков 32 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 42x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 13.1 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 5 нанометров
Сокет sWRX8 AM5
Энергопотребление (TDP) 280 Вт 120 Вт
Критическая температура 90°C 89°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU - 2200 МГц
Шейдерные блоки - 128
TMUs - 8
ROPs - 4
Вычислительные блоки - 2
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen Threadripper Pro 3955WX
н/д
Ryzen 9 7950X3D
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 2048 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 8 2
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX Сайт AMD Ryzen 9 7950X3D
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 128 24

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