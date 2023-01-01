AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX против Ryzen 9 7950X3D
Что лучше: AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.3) или Ryzen 9 7950X3D на 4.2 ГГц (c Turbo Core до 5.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7950X3D были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X3D
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 64 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- На 77% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2308 и 1301 балл
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 33% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 4.3 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
37795
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7950X3D +77%
2295
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X3D +84%
27487
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|14 июля 2020
|4 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Zen 4 (Raphael)
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|16
|16
|Потоков
|32
|32
|Частота
|3.9 ГГц
|4.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|5.7 ГГц
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|32
|32
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|42x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|128МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|sWRX8
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|280 Вт
|120 Вт
|Критическая температура
|90°C
|89°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|-
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|128
|TMUs
|-
|8
|ROPs
|-
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|2048 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|8
|2
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
|Сайт AMD Ryzen 9 7950X3D
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|128
|24
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