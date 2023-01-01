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Apple M1 Max против AMD Ryzen 9 7945HX

Apple M1 Max
VS
AMD Ryzen 9 7945HX
Apple M1 Max
AMD Ryzen 9 7945HX

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Max на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 9 7945HX с 16-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7945HX and Max
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7945HX
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2103 и 1785 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Max
1555
Ryzen 9 7945HX +25%
1951
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Max
12422
Ryzen 9 7945HX +178%
34489
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Max
3877
Ryzen 9 7945HX
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Max
22252
Ryzen 9 7945HX
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max
1790
Ryzen 9 7945HX +18%
2117
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max
12739
Ryzen 9 7945HX +55%
19759
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Max и AMD Ryzen 9 7945HX

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 7 мая 2022 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M1 Zen 4 (Dragon Range)
Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 16
Потоков 8 32
Частота 3.2 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 5.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 2 -
Потоков 2 -
Частота 2.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 16
Количество потоков 10 32
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 25x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов 57 млрд 13.1 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Сокет Apple M-Socket FL1
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 55-75 Вт
Критическая температура - 100°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Radeon 610M
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 4096 128
TMUs 256 8
ROPs 128 4
Вычислительные блоки - 2
TGP 60 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Max
10.4 терафлопс
Ryzen 9 7945HX
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 7945HX
Версия PCI Express - 5.0
Макс. PCI Express линий - 28

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6. M2 Max или M1 Max
7. M2 Pro или M1 Max
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9. Core i9 12900K или M1 Max
10. Core i7 13700K или M1 Max
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Комментарии

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